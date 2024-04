Ventimiglia: il Comune cerca un istruttore amministrativo contabile

Il Comune di Ventimiglia cerca un istruttore Amministrativo contabile: è stato indetto, infatti, un concorso pubblico per soli esami, finalizzato alla copertura di un posto, nell'area degli istruttori, a tempo pieno ed indeterminato.

“Con questo concorso intendiamo incrementare la pianta organica del nostro Comune - dichiara il Sindaco Flavio Di Muro - ai fini di una maggiore funzionalità degli uffici. Inizieremo con l’assunzione di un Istruttore Amministrativo per poi procedere, gradualmente, con lo scorrimento della graduatoria”.

I candidati dovranno essere in possesso diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità quinquennale) ovvero diploma di superamento dell’esame di Stato per la Scuola Secondaria Superiore.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il portale unico del reclutamento “InPA” compilando l’apposito modulo elettronico, non essendo ammesse altre modalità di invio.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro il giorno 27 Aprile alle 23:59 al seguente link: https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=11e1bc86f0a04aafb33f2a85de00d25

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del comune di Ventimiglia al seguente link: https://www.comune.ventimiglia.im.it/it-it/amministrazione/bandi-di-concorso/2024/concorso-pubblico-per-soli-esami-finalizzato-alla-copertura-di-n-1-uno-posto-di-39485-1-cecfda50ed4a07c6b12ee263cfb53cac