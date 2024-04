Convocata per il prossimo 28 aprile l'assemblea dell'Automobil club del Ponente Ligure

Il Presidente dell'Automobile Club del Ponente Ligure ha convocato l'assemblea dei soci in sessione ordinaria per il 28 aprile prossimo alle 8 in prima convocazione e, in caso di mancanza del numero legale (la metà più uno), per lunedì 29 aprile alle 11, in seconda convocazione, nella sede di via Tommaso Schiva ad Imperia e sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Verrà deliberato l’ordine del giorno: approvazione verbali precedenti, approvazione del Bilancio di Esercizio 2023. Per i Soci che volessero prenderne visione, il bilancio di esercizio 2023 è disponibile presso la Segreteria dell'Ente.