Sanremo, rifiuti vicino l'asolo Corradi. Un nostro lettore denuncia: "Mettete le telecamere contro gli incivili"

Il nostro lettore Gianfranco ci scrive per segnalare un episodio di incuria urbana.

"Stamattina ho accompagnato mia nipotina all' asilo Corradi (Via Martiri incrocio con strada Borgo) nei pressi dell' ingresso ho trovato questa situazione, come si vede nella foto, purtroppo non è la prima volta, la settimana scorsa la situazione era pressoché identica, ma dopo una segnalazione che era stata fatta da una mamma, è passato un operatore ecologico e ha sistemato tutto".

"Questa volta siamo di nuovo d accapo, evidenzia con rammarico il nostro lettore. Qui sarebbe importante mettere le telecamere per controllare gli 'incivili'. Non è possibile , dico non è possibile che alcuni cittadini riducano la strada in questo modo".