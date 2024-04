Vallecrosia: sabato prossimo un 'Open Day' per giovani tra 6 e 8 anni alla Polisportiva Salesiani

La scuola calcio della Polisportiva Salesiani di Vallecrosia organizza un ‘Open Day’ straordinario nel pomeriggio di sabato prossimo.

L'evento, in programma dalle 15 alle 16.30 e dedicato ai nati nel 2016, 2017 e 2018, servirà per illustrare ai giovanissimi e ai loro genitori l'offerta formativa della Scuola Calcio salesiana. La società ha scelto di offrire una prova gratuita di un mese di allenamenti, condotti dagli istruttori della Scuola Calcio, in modo tale da iniziare a muovere i primi passi nel mondo del calcio.

Per partecipare all'Open Day di sabato ai bambini basterà indossare scarpe da ginnastica. Ai genitori saranno illustrati, a grandi linee, i principi e la struttura della società. Si svolgerà sui campi in sintetico dell'Oratorio Don Bosco in via Colonnello Aprosio a Vallecrosia.

Per ulteriori informazioni sulle iniziative e sulle attività della Scuola Calcio Psv Don Bosco è anche possibile contattare il numero: 349-6428405.