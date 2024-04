Tutto pronto per il trofeo 'Gianni Cozzi', l'evento organizzato dallo Yacht Club Sanremo

Il trofeo Gianni Cozzi si articola in due prove ed è organizzato dallo Yacht Club Sanremo. Il primo giorno avrà come percorso Sanremo – San Lorenzo . Dalle 19,30 cena in spiaggia accompagnata da musica d’intrattenimento. La domenica si parte da San Lorenzo e arrivo a Marina degli Aregai. Al termine della regata cerimonia di premiazione sulla terrazza dell’ Aregai Marina Hotel&Residence.

Ci si iscrive inviando una e-mail allo Yacht Club Sanremo segreteria@yachtclubsanremo.it tel. 0184-503760

Altre informazioni, modulo iscrizione e bando lo trovate su https://www.yachtclubsanremo.it

Un appuntamento di rilievo per i golfisti sarà il Trofeo Gianni Cozzi che si disputerà domenica 14 Aprile 2024. La gara si svolgerà con formula 18 buche stableford hcp3 categorie; saranno premiati i primi 2 giocatori di categoria, il primo lordo, la prima lady ed il primo senior.

Per prenotazioni ed informazioni: 0184-482641 golfclub@castellarogolf.it