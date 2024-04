Pallavolo: due vittorie e pericolo retrocessione sventato per la Grafiche Amadeo Sanremo in Serie C

Super weekend per la Grafiche Amadeo Riviera Volley Sanremo. Le matuziane, sotto la guida di Massimo Contini e Nando Guadagnoli, ha disputato due importanti incontri salvezza in Serie C.

Uno venerdì e l'altro sabato, con due vittorie consecutive contro Serteco Genova (3-1) e contro il Campomorone (prima del girone play out, per 3-0). Con queste due vittorie la squadra si è tolta dalla zona pericolosa, in attesa delle due partite una in casa ed una fuori.

Per la giovane Matilde Guadagnoli, titolare in C, il weekend è stato ancora più glorioso. Infatti, con i colori del Volley Albissola (ceduta in prestito per solo un campionato) con due presenze da titolare e da protagonista, si è laureata campionessa interprovinciale Under 16.

“E’ un grande orgoglio – evidenzia la società sanremese – ed esprimiamo soddisfazione per la giovane giocatrice, come anche per Matteo Brun, nostro esponente in Serie B maschile, che si è laureato campione interprovinciale nell’Under 17 con il Volley Imperia.