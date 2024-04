Ottimi risultati nell'ultimo fine settimana per gli atleti della Rotellistica Ventimigliese

Weekend di gare per la Rotellistica Ventimigliese, che ha partecipato sabato scorso a Genova ai campionati regionali di pattinaggio corsa nelle categorie Ragazzi, Allievi, Juniores e Seniores.

Alla manifestazione, valida anche per la qualificazione ai Campionati Nazionali, hanno preso parte i migliori pattinatori regionali e, anche in questa occasione, la Rotellistica Ventimigliese ha ben figurato conquistando un meritato secondo posto nella categoria Ragazze 12 con Sara Quercia che ha staccato il pass per partecipare al prossimo campionato, grazie al risultato conseguito nelle due splendide prove, la prima, di velocità pura chiudendo al 3° posto sul giro singolo e l'altra, di resistenza, gestendo con caparbietà e intelligenza il 2° posto per tutti i dieci giri, pari a due chilometri della gara a punti.

Il giorno dopo al Palasport ‘Lelio Speranza’ di Savona, si sono svolte le gare regionali su pista per le categorie Esordienti e Giovanissimi e anche in questo caso, si sono verificati buoni risultati per il sodalizio ventimigliese con piazzamenti dal quarto posto in poi fra le gare svolte su un percorso di destrezza e due di velocità.