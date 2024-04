Elezioni Sanremo, Verrando (Fdi): "Nuove idee e nuove forze in Comune per cambiare passo"

"Mi sono candidato per poter dare il mio contributo al cambiamento e al miglioramento delle condizioni di vita nella mia città e sono fermamente convinto che sia necessaria la partecipazione dei giovani per cambiare passo e vedere facce nuove rispetto a quelle già note della giunta civica di centro sinistra che ormai da 10 anni occupano le poltrone di Palazzo Bellevue”.

A parlare è Davide Verrando, dentista, candidato di Fratelli d’Italia per Rolando Sindaco, alle prossime elezioni di Sanremo. “In questi giorni sto incontrando parecchie persone della mia età e anche più giovani - continua Verrando - e registro una grande voglia di fare con idee innovative e desiderio di partecipazione. Ho annotato, però, anche lo sconforto verso una città che oggi non è affatto a misura di giovani e verso un Comune che non ha attuato politiche concrete in questa direzione. La prossima Amministrazione, della quale mi auguro di far parte, deve impegnarsi anche su questo fronte per poter disegnare una città interessante per tutti”.