‘Local Hub’, un nuovo punto di riferimento per l'innovazione turistica a Santo Stefano al Mare

Venerdì 12 aprile 2024 alle ore 18.00, zi terrà l’inaugurazione della sede di Local Hub, all'interno del porto turistico della Marina degli Aregai.

“Un evento – spiegano Alice Siffredi e Fulvia Proia – che segna un importante punto di svolta per l'innovazione turistica nella provincia di Imperia. Il Local Hub rappresenta una fusione perfetta tra la passione per il territorio e il turismo, offrendo un'idea rivoluzionaria che promuove esperienze autentiche e memorabili per i visitatori. Questo nuovo punto di riferimento è stato concepito come un faro per coloro che sono alla ricerca di viaggi indimenticabili arricchiti dalla cultura locale e dall'autenticità del territorio”.



“Il Local Hub a Santo Stefano al Mare è una perfetta sintesi di storytelling del territorio e promozione delle esperienze – dice il vice presidente della Regione Liguria con delega al Marketing Territoriale Alessandro Piana -, per rafforzare il trend turistico dopo il record del 2023 con 16 milioni di presenze in Liguria. Questo ulteriore input per la Riviera dei Fiori è di altissima qualità e intercetta le preferenze di un turista sempre più esigente ed attento all’ambiente. L’azione di marketing territoriale della Liguria e questa iniziativa hanno gli stessi obiettivi, rafforzando con concretezza la value proposition del territorio ligure”.

L'inaugurazione del Local Hub rappresenta un'opportunità unica per creare connessioni, collaborazioni e una rete all'interno della comunità locale. Attraverso la cooperazione tra imprese locali, operatori turistici, organizzazioni culturali e istituzioni, l'Hub del Turismo promuoverà lo sviluppo sostenibile del turismo e la valorizzazione delle risorse della Riviera dei Fiori.

Durante l'inaugurazione, i partecipanti potranno scoprire le numerose opportunità offerte dal Local Hub, partendo dal design personalizzato di esperienze e attività turistiche, alla progettazione e realizzazione di eventi e fiere, fino allo spazio coworking per i nomadi digitali. Local Hub si pone come un catalizzatore di idee e iniziative innovative.

Vi invitiamo a partecipare all'inaugurazione del Local Hub il 12 aprile 2024 alle ore 18 presso l'area commerciale della Marina degli Aregai a Santo Stefano al Mare. Non mancate di vivere questo momento unico e di essere testimoni di una nuova era nell'innovazione, turistica.

Per ulteriori informazioni e per confermare la vostra partecipazione, contattateci all'indirizzo email info@localhub.com o visitate il nostro sito web www.localhub.com.

Informazioni su Local Hub:

Local Hub è un'innovativa iniziativa nel settore del turismo che mira a offrire esperienze autentiche e connessioni significative tra i visitatori e la comunità locale. Attraverso il design personalizzato di esperienze turistiche, l'organizzazione di eventi e fiere, e lo spazio coworking per smartworking ed eventi, Local Hub si impegna a promuovere lo sviluppo sostenibile del turismo e a valorizzare il territorio e la cultura locale.