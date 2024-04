Cipressa, venerdì serata di osservazione astronomica con raccolta fondi per aiutare 'Il cuore di Martina'

Venerdì 12 Aprile a partire dalle ore 21, verrà allestita, presso il parco della Torre Gallinaro a Cipressa, una postazione per osservare il cielo primaverile, la Luna, Giove e la cometa 12P/ Pons-Brooks.

L’appuntamento, promosso dal gruppo Astrofili di Ceriana, sarà occasione per aiutare l’associazione “Il Cuore di Martina“ nell’acquisto di un’incubatrice specificamente progettata per il trasporto neonatale e un modernissimo ventilatore polmonare per lo STEN del Gaslini, per partecipare alla serata è richiesto un contributo minimo di 5€ che andranno a finanziare tale progetto.

Gli organizzatori ringraziano il Comune di Cipressa per aver concesso la disponibilità dell’area e per il patrocinio a questo evento: sarà una serata diversa ed emozionante, all’insegna delle stelle.

Chi volesse segnalare la partecipazione può inviare un messaggio a astrofiliceriana@gmail.com

Qui il link per trovarci facilmente https://maps.app.goo.gl/Rf1sz25mV98u5ku19