Vallecrosia, ginnastica artistica: oltre 300 partecipanti alla seconda prova del campionato Libertas (Foto)

Oltre 300 ginnaste alla seconda prova del campionato Libertas di ginnastica artistica andata in scena nel fine settimana a Vallecrosia.

Le ragazze partecipanti provenivano da Liguria, Piemonte e Trentino. "Tantissime le campionesse assolute Interregionali per la Sunny Gym e tantissime campionesse agli attrezzi delle specialità" - fanno sapere gli organizzatori - "Ma ciò che conta è stato il clima sereno di gara che si è creato, l'armonia, il confronto e la collaborazione tra tecnici di squadre diverse".

"Si ringraziano per la partecipazione Ginnastica Riviera Dei Fiori, Artistica Star, Arte Ginnastica, Lene 2000, Ginnastica Tenno e Libertas Saluzzo" - dicono gli organizzatori - "Un ringraziamento doveroso va anche ai giudici e al supporto di Patrizia Salvadori. Infine, un ringraziamento speciale allo staff Sunny Gym che ha creato un team giovane dinamico ed efficiente che sa fare squadra. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza la collaborazione di tutti. Il prossimo appuntamento Libertas sarà a maggio per la finale nazionale che si terrà a Cesenatico".