Tennistavolo: il bordigotto Matteo Marani terzo con la Liguria al Trofeo delle Regioni in Puglia

Il bordigotto Matteo Marani, del Gstt Vallecrosia, ha riportato, insieme alla squadra della Liguria (Cesare Alberto Vercesi, Claudia Bertolini, Alice Borsani - Tecnico regionale Fitet Gabriele Ascione - Arnaldo Morino Presidente Regionale Fitet) il bronzo alla ‘Coppa delle Regioni’ di Tennis Tavolo, a Molfetta in Puglia.

I Liguri hanno inanellato una serie di vittorie, sconfiggendo: Valle D’Aosta 5/0, Emilia Romagna 3/2, Veneto per 3/0 e Puglia per 3/1. Hanno perso (3/2) in semifinale con la Toscana, poi vincitrice del torneo. “I nostri ragazzi hanno combattuto una grande semifinale – dicono i tecnici - come da anni non se ne vedevano. Le regioni presenti erano 21 e che gli scontri comprendevano due singolari maschili, un singolare femminile, un doppio misto, un doppio maschile”.