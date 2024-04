Sanremo, oltre 200 ragazzi a Pian di Poma per il 1° weekend del 9° Festival del Rugby (foto)

Si chiude il primo fine settimana della 9ª edizione del Festival del Rugby, per la prima volta spalmato su due weekend con tanto di ospiti internazionali dall’Inghilterra e della Francia.

Sabato e domenica sul campo di Pian di Poma sono stati protagonisti gli Under 14 di Cus Torino, Parabiago, Old Grammarians e Province dell’Ovest oltre ai padroni di casa del SanremoRugby. Un torneo avvincente e combattuto che ha visto concludere al primo posto Cus Torino, Seguito da Old Grammarians, Parabiago, e Sanremo con Province dell’Ovest. Gare che sono state anticipate dall’evento del sabato, una serata all’insegna della musica in club house con i live di Dead Pony Club, Datakill e Talamo per la prima edizione di “ruck ‘n’ roll”.

La domenica mattina sul campo di Pian di Poma si sono affrontate le squadre nel girone che ha visto la vittoria finale di Cus Torino, mentre al pomeriggio i ragazzi dei team si sono mischiati dando vita a quattro team denominati ‘Amicizia’, ‘Sportività’, ‘Umiltà’ e ‘Rispetto’ per un altro mini torneo all’insegna della condivisione, spogliandosi dei colori delle rispettive squadre giocando con il solo intento di divertirsi insieme. Al termine delle partite il consueto terzo tempo con scambio di gagliardetti e di maglie.

“Il Festival del Rugby è un evento che si sta affermando anche come volano turistico con circa 500 presenze in città confermando l’efficacia del binomio sport/turismo a cui abbiamo voluto aggiungere anche la musica con l’evento del sabato sera - commenta Emanuele Capelli, dirigente del Sanremo Rugby - per l’edizione di quest’anno abbiamo voluto mettere l’accento sul tema della sostenibilità ambientale optando per premi realizzati in legno, servizio al bar con prodotti ecosostenibili e una nuova isola ecologica per lo smaltimento dei rifiuti. Un sincero ringraziamento va a tutti i ragazzi che hanno partecipato e alle loro famiglie, un grande ‘grazie’ anche a tutti i volontari che hanno lavorato per fare in modo che l’evento riuscisse così bene”.

“Siamo molto orgogliosi di aver avuto qui con noi i ragazzi dell’Old Grammarians da Londra oltre a Parabiago e Cus Torino che, insieme agli amici delle Province dell’Ovest di Genova, ci hanno permesso di unire tre regioni italiane ed è un buon segnale di sviluppo - aggiunge Diego Capelli, responsabile della scuola rugby biancazzurra - abbiamo organizzato il torneo in un unico girone con il confronto tra tutte le squadre e poi, dopo il pranzo, abbiamo formato ulteriori quattro squadre che si sono affrontate in campo in amicizia nel rispetto dei valori del nostro sport. Ora testa al prossimo appuntamento con i ragazzi più piccoli”.

Il secondo capitolo della ricca 9ª edizione del Sanremo Rugby è in programma sabato 20 e domenica 21 aprile, sempre sul campo di Pian di Poma. Sarà il momento degli Under8, 10 e 12.