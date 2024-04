Esordio vincente ad Alba per i giovanissimi della Nuova Ciclistica Arma (foto)

L'allenatore Alessandro Rolando ha commentato così la prima giornata di stagione delle sue Piccole Canaglie: "Non è la garetta che vincono che ne farà di loro degli atleti, dei corridori o degli uomini ma è il modo in cui arrivano ad ottenere il proprio risultato che sia il primo posto che sia l'ultimo non importa. Importa lo spirito. Il vento in faccia, il cuore a mille, l'indecisione, la paura, la decisione, la sconfitta, la libertà di fare giusto o sbagliato osando e spendendo tutte le proprie forze. Sempre avanti - continua Roland - anche quando si è dietro, anche solo per un metro".