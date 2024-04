Bocce: le ventimigliesi del Gs Petanque sconfitta nel confronto al vertice con il Nova Vita Savigliano

Le ventimigliesi del Gs Petanque escono sconfitte dal confronto che valeva il primato in classifica contro le forti piemontesi del Nova Vita Savigliano che con questa vittoria esterna (riscattano la sconfitta per 8-10 nella gara d'andata), raggiungono il team frontaliero in vetta alla classifica.

I punti realizzati dalle ventimigliesi sono stati ottenuti nelle gare a terne con Roberta Peirano, Liliana Greco e Elvira Grillo e nelle due gare a coppie, nel 1° e nel 2° turno con Simona Bagalà e Rosina Greco. Il prossimo incontro, sarà domenica prossima in trasferta a Boves per confermare l'attuale primato in classifica da mantenere sino al termine di questa prima fase della stagione.