Ventimiglia: sfalcio volontario a San Secondo, Bertolucci: “Il Pd strumentalizza senza sapere”

“Spiace dover constatare come, ancora una volta, il Partito Democratico di Ventimiglia strumentalizzi un’iniziativa di volontariato, che si è sempre svolta, per tentare di raccogliere consenso”. Interviene così il Consigliere Comunale con delega ai rapporti con i Comitati di quartiere e capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, Simone Bertolucci, rispondendo alle accuse del locale circolo del Pd.

“Nei giorni scorsi, infatti, il comitato di quartiere di San Secondo, che si è sempre prodigato in questo tipo di attività, ha reso nota la volontà di ripetere l’annuale attività di sfalcio del quartiere: sul posto è stata presente anche una pattuglia della Polizia Locale, per garantire che i cittadini potessero svolgere l’attività in sicurezza, ed in seguito il comitato stesso ha preso contatti con la società Teknoservice per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti prodotti: si tratta di attività di volontariato che svolgono anche altri comitati di quartiere e non ravvedo, quindi, quale possa essere il fine di strumentalizzare questa tipologia di interventi, se non quello di tentare di raccogliere consenso su polemiche inutili e strumentali”.

“Naturalmente l’Amministrazione – termina Bertolucci - è al lavoro per implementare il servizio di sfalcio delle erbacce in tutta la città incrementando il monte ore a disposizione, servizio che riteniamo non dover essere delegato alle attività di volontariato ma svolto dalla società competente”.