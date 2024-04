Elezioni Sanremo, Mager sulla manutenzione ordinaria: "Migliorare e velocizzare gli interventi"

"Un requisito indispensabile per una città turistica è la velocità di intervento nella manutenzione ordinaria per le piccole situazioni di degrado, al fine di migliorare la qualità di vita dei residenti e dei turisti", così il candidato a sindaco alle prossimi elezioni di Sanremo, Alessandro Mager.

"A Sanremo, prosegue, si dovrà riorganizzare la squadra di pronto intervento per il ripristino di buche, muretti collassati, marciapiedi, piastrelle sconnesse, arredo urbano o segnaletica turistica danneggiati, raccoglitori per i rifiuti, pulizia e altro ancora. Tutte le segnalazioni da parte del cittadino e anche dalle strutture interne, come uffici comunali e dipendenti dislocati sul territorio, dovranno confluire in un Ufficio Decoro Urbano attraverso il quale l’Amministrazione potrà attivarsi tempestivamente".

"Dovrà essere effettuata attività di controllo su manufatti o aree di privati, conclude Mager, ma affacciate alla viabilità pubblica particolarmente sporche e degradate, per sollecitare da parte loro interventi di manutenzione".

La manutenzione e la riqualificazione rivolta al decoro urbano e alla sicurezza dei cittadini valorizza l'ambiente urbano, ha ripercussioni positive sulla qualità della vita e sul recupero degli spazi pubblici, è la migliore promozione dell'immagine della città e rafforza l'identità collettiva".