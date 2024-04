Elezioni Amministrative ed Europee: intervista al coordinatore provinciale di Forza Italia Simone Baggioli

In vista delle elezioni Amministrative a Sanremo e per le Europee, abbiamo incontrato il Coordinatore Provinciale e consigliere comunale di Forza Italia Simone Baggioli.

Baggioli, quali i motivi per i quali un cittadino dovrebbe votare Forza Italia? “Oggi Forza Italia rappresenta quel contenitore di Moderati, di coloro che si riconoscono negli ideali europeisti, garantisti, cristiani. Un movimento politico capace di valorizzare le Imprese quanto il Cittadino grazie ad una forza di Governo perfettamente orchestrata dal nostro Antonio Tajani, vicepremier e Segretario nazionale di un Partito che non più tardi di un anno fa in molti erano convinti che saremmo scomparsi. È accaduto il contrario e oggi, più che mai, viviamo un trend molto positivo che va avanti da mesi. L’Obiettivo di Tajani punta a radicare l’immagine di Forza Italia come forza solida, moderata ed europeista. Questa Politica ha creato interesse anche in molti Sindaci civici, tra cui Claudio Scajola di Imperia, che ha apertamente dichiarato di dare supporto a Forza Italia in vista delle prossime elezioni europee. Per quanto riguarda le elezioni amministrative a Sanremo, la settimana scorsa abbiamo presentato, nella splendida cornice del Porto Vecchio, la nostra squadra fatta di molte Donne e Giovani. Abbiamo dato il via a questa campagna elettorale con un progetto di Città contraddistinto da alcune tematiche che riteniamo fondamentali quali grandi opere, infrastrutture, occupazione, turismo, commercio e sociale. L’idea della presentazione della lista sul Porto Vecchio è nata proprio dall’idea di sviluppo che vediamo partire dalla riqualificazione delle aree portuali, salvaguardando la pesca e tutte le attività dilettantistiche e sportive presenti, passando per l’entroterra e lo sviluppo dello sport, dello svago, del divertimento e del rispetto dell’ambiente, non tralasciando le Frazioni, che dovranno avere i loro benefici e non, come oggi, solo lo ‘sfruttamento elettorale’ tre mesi prima le elezioni. Diciamo che abbiamo le idee ben chiare cosa che stiamo trasmettendo a tutti i nostri concittadini”.

Che pensiero si è fatto degli altri candidati alla carica di Sindaco? “Credo che chiunque si presenti alla Città per ricoprire un ruolo di questo genere meriti il massimo del rispetto e della stima. Alcuni candidati li conosco da diverso tempo, sono tutte persone per bene che hanno sicuramente a cuore la nostra amata e meravigliosa città. Sanremo è una realtà molto complessa. Sono presente in consiglio comunale da quindici anni e posso tranquillamente confermare che l’impegno deve essere quotidiano, senza tralasciare efficienza ed efficacia. Ci sarà davvero molto da fare e ci vorrà una squadra in grado di metter mano a varie situazioni soprattutto nell’ambito della pulizia della città, dell’arredo urbano, della manutenzione, ma anche delle grandi opere oggetto, purtroppo, di repentine interruzioni determinate anche da un po’ di pressappochismo. Non dimentichiamo la Sanità, un tema molto importante e che, grazie ai nostri consiglieri regionali, dovrà essere ridiscusso. Insomma, andrà impugnata la barra del timone per uscire da questa tempesta e navigare nel bel tempo”.

Si parla tanto di continuità, discontinuità con l’amministrazione uscente, il civico… Claudio Scajola, un suo giudizio? “Partiamo dal presupposto che Forza Italia, come gli altri Partiti del centrodestra e le componenti civiche di area della coalizione a sostegno di Gianni Rolando, guardano alla totale discontinuità rispetto alla passata amministrazione ma non per una questione campata per aria ma a causa di una gestione politica e amministrativa della Città lontana anni luce dalle Imprese e dai Cittadini. Forza Italia ha sempre adottato una linea politica di opposizione costruttiva e propositiva che, alla fine, ha dato ragione a quanto ci auguravamo non avvenisse. Tutti siamo cittadini sanremesi e nessuno di noi avrebbe mai voluto vivere in una realtà abbandonata a sé stessa con continui sversamenti a mare delle fognature, strade colabrodo, frane, muri crollati e sporcizia ovunque. Una manifesta incapacità nel riuscire ad ottenere fondi a differenza, ad esempio, dell’unicità di Claudio Scajola, Sindaco di Imperia, ottimo politico e amministratore in grado di reperirne per la propria Città cinquanta volte – o più – rispetto a Sanremo, un fuoriclasse. Oggi al Governo nazionale ci sono gli stessi partiti di centrodestra che concorrono alle elezioni amministrative di giugno. A Sanremo il supporto politico del Governo nazionale è necessario quanto per noi l’aria che respiriamo”.

Quali prospettive per il 2024? “Intanto voglio ringraziare tutti i nostri Candidati, tutto il nostro elettorato, i Giovani, le Donne di azzurro Donna, i Seniores, i Quadri, i Dirigenti del Partito a livello locale, regionale e nazionale. Parlo spesso con Alberto Cirio, con Maurizio Gasparri, con Giorgio Mulè, vedo spesso Carlo e Roberto Bagnasco, sento Claudio Muzio, Angelo Vaccarezza, insomma, siamo proprio una bella squadra e tutti mostrano interesse per il nostro territorio. E questo è molto importante. Con il coordinamento provinciale del Partito stiamo facendo un ottimo lavoro sotto il profilo delle adesioni, con gazebo e presenza costante dei nostri volontari. L’obiettivo è un tesseramento molto elevato a livello provinciale oltre alla formazione di nuovi coordinamenti cittadini. A Sanremo conto su di un grande risultato elettorale, sia per le europee che per le amministrative. Ne sono davvero certo”.