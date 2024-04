Sanremo: oggi al casinò, spettacolo benefico 'Cyrano de Bergerac' della compagnia Teatro Viaggiante

Doppia rappresentazione per beneficenza oggi, lunedì, al Teatro dell'Opera del casinò di Sanremo. Alle 16 e alle 21 la compagnia Teatro Viaggiante, di Castelleone (Cremona), metterà in scena "Cyrano de Bergerac", celebre opera di Edmond Rostand. L'incasso sarà devoluto a 'La caramella buona', associazione che dal 1997 è impegnata contro gli abusi nei confronti dei minori. La commedia, in due atti per la regìa di Stefano Micheletti, ha per protagonista Cyrano de Bergerac, spadaccino innamorato della bella Rossana a sua volta innamorata di Cristiano. Uno stupido cadetto. Sarà proprio Cyrano, grazie alle parole che suggerisce a Cristiano, a suscitare il fortissimo sentimento di Rossana. La donna però, più che del suo aspetto si è innamorata dei sue parole. Cristiano vuole rivelare il segreto alla donna ma viene trafitto da un colpo mortale. Cyrano non svela nulla a Rossana ma... ecco la sorpresa finale.