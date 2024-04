La fortuna bacia Ventimiglia, vinti 25mila euro al 10eLotto

Festa a Ventimiglia, in provincia di Imperia, grazie al 10eLotto. Nella località ligure, come riporta Agipronews, vinti 25mila euro in seguito a un “5 Doppio Oro” in un'estrazione istantanea. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,8 milioni di euro, per un totale di 353 milioni da inizio anno. La vincita ha riguardato l'estrazione del 6 aprile scorso.

La fortuna ha baciato doppiamente la Liguria perchè anche a Genova si è registrata una vincita sostanziosa. Nel capoluogo di regione infatti, sono stati vinti 24mila euro grazie alla quaterna 17-36-50-61 giocata su tutte le ruote. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,8 milioni di euro, per un totale di 353 milioni da inizio anno.