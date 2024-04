Pallacanestro: vittoria in gara 1 dei play off per i ragazzi del Sea basket Sanremo

Bellissima partita e vittoria in gara 1 dei play off per i ragazzi del Sea basket Sanremo under 17 contro il blasonato CUS Genova. Venerdì si va a Genova per gara 2, in palio il titolo regionale under 17. Abbiamo giocato con intensità per i primi due quarti, poi abbiamo abbassato il ritmo e la concentrazione, questo non dovrà succedere a Genova se vogliamo chiudere questa serie, dichiara coach Bonino, che continua: complimenti a tutti i ragazzi per come si allenano, questa é la strada giusta.



Play off Under 17 gara 1



Sea basket Sanremo - CUS Genova 88-53



Sea basket: Borro, Gervasoni, Revera, Goracci, Franceschini, Cocchi, Ferrandini, Borriello, Lupi. Allenatore Bonino Mauro