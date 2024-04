Ospedaletti superato di misura sul campo del Cengio, decide una rete all’inizio della ripresa

Ospedaletti chiamato all’impegno sul difficile campo del Cengio per la terzultima giornata del campionato di Prima Categoria. Mister Fabio Luccisano opta ancora per una squadra ricca di giovani, con tanto di esordio dal primo minuto per il classe 2007 Coppola.



Ed è proprio l’esordiente Coppola a mettersi in mostra nei primi minuti di gioco lanciando Saih che, però, si fa neutralizzare la conclusione dal portiere avversario. Ci prova anche Schillaci, ma la sfera finisce fuori di poco. Il Cengio sembra non destare particolari preoccupazioni alla difesa orange, ma all’inizio della seconda frazione di gioco trova il vantaggio con Ormenisan che realizza lanciato in sospetta posizione di fuorigioco.



Si fa vedere ancora l’Ospedaletti prima con Molinari e poi con Verbicaro, ma entrambi non trovano la via del gol. Tentativo anche per Barbagallo che ci prova di testa su calcio d’angolo ma non trova la rete. L’ultima occasione è di marca orange con Schillaci che vede il suo calcio di punizione deviato di testa da un difensore avversario.



“Un buonissimo primo tempo su un campo molto difficile per giocare a pallone - commenta mister Fabio Luccisano al termine della partita - nel secondo tempo abbiamo preso un gol ‘stupido’, ma alla fine forse è stato il risultato giusto. Sono molto contento per l’esordio del 2007 Coppola. Domenica abbiamo il Millesimo, lo affronteremo in tranquillità e cercheremo di fare il meglio possibile con i nostri giovani”.

Cengio - Ospedaletti 1-0

Marcatori: 46’ Ormenisan

LE FORMAZIONI

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Russo, 3 Di Nicola, 4 Coppola (18 Angeli), 5 Caffi, 6 Cianci, 7 Saih (14 Verbicaro), 8 Molinari (15 Avandro), 9 Siberie, 10 Schillaci, 11 Barbagallo (16 Sartori)

A disposizione: 12 Sambito, 13 Bestagno, 17 Manno, 19 Cascone

Allenatore: Fabio Luccisano

Cengio: 1 Pelle, 2 Giorgetti (17 Djomi), 3 Gallesio, 4 Eboli, 5 Marenco (16 Ciappellano), 6 Guastavino, 7 Venturino, 8 Di Nardo (15 Iriana), 9 Ormenisan (18 Bayi), 10 Spinardi, 11 Bianco

A disposizione: 12 Roascio, 14 Tagliero, 19 Riolfo, 20 Pera

Allenatore: Gianluca Molinaro

Arbitro: Sig. Fabio Fioriello (Imperia)

Ammoniti: Di Nicola, Sartori, Schillaci, Bianco, Ciappellano