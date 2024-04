Judo: Nicole Di Michele, Budo Sanremo, conquista la Cintura nera 2° Dan alle Finali A1 di Napoli

Nicole Di Michele conquista la Cintura nera 2° Dan alle Finali del Campionato Italiano U21 andato in scena a Napoli lo scorso weekend, una finale di A1 dove l'atleta, ancora diciassettenne, del Budo Sanremo ha dimostrato un carattere non indifferente mostrando un ottimo judo ed una volontà di ferro che le sono valsi un quinto posto Italiano e la graduazione di cintura nera 2° Dan.

"Ci siamo avvicinati a questa Finale degli italiani curando ogni minimo dettaglio visto che abbiamo dovuto convivere negli ultimi 5 mesi con un brutto infortunio che ha prima obbligato Nicole ad uno stop e poi l'ha limitata molto nella preparazione, grazie anche all'aiuto del dott. Luca Praticò dello studio CRM siamo riusciti ad arrivare, secondo me, al top della condizione possibile per questo campionato italiano e ne sono soddisfatto; questo quinto posto per me vale un oro in queste condizioni" dichiara il tecnico federale Nicola Gianforte.