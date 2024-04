Ginnastica: ottimi risultati nel weekend per le atlete del 'Cerchio d'Oro' ai regionali di Taggia (Foto)

Seconda prova del campionato regionale di ginnastica ritmica ‘Silver LB’ al palazzetto dello sport di Taggia, con ottimi risultati per le farfalle del ‘Cerchio d’oro’.

Nelle allieve seconda fascia secondo posto sul podio per Sabrina Cavalleri e terzo per Anna Campagnolo alla prima esperienza individuale. Nelle allieve quarta fascia terzo posto per Rossi Alessandra e ottimi risultati in classifica generale per Beatrice Scajola e Giorgia Lanteri (anche queste giovani atlete classe 2012 alla prima esperienza individuale). Quinta Ginevra Gamberini classe 2011 nelle Junior 1 anche lei alla sua prima esperienza nel campionato regionale, mentre per le veterane junior 2 secondo posto a Matilde Puleo, quinta Melania Fioroni e sesta Camilla Ramella.

“Sono molto orgogliosa - dichiara Mira Bakanaci il direttore sportivo del Cerchio d’Oro - di come hanno affrontato la gara le mie ragazze, le più giovani erano alla loro prima esperienza e sono riuscite ad affrontare la prova molto bene con delle esecuzioni precise e pulite”. Ora di nuovo tutte in palestra per prepararsi al torneo internazionale di ginnastica ritmica che si terrà a Nizza il 20 aprile.