Calcio: la Sanremese torna alla vittoria battendo 2-1 l'Alba e blinda la salvezza

SANREMESE-ALBA 2-1

RETI: 2’ Vassallo (S), 29’ Incorvaia (S), 40’ Scotto (A)

SANREMESE: Bohli, Bregliano, Nenci, Ibe, Gagliardi, Di Fino, Lordkipanidze (73’ Santanocito), Larotonda, Pietrelli, Vassallo (68’ Conti), Incorvaia. A disposizione: Ferro, Salto, Rocco, Farrauto, Spatari. Allenatore Mattia Gori

ALBA: Bergonzi, Barbagiovanni (76’ Albisetti), Dieye (59’ Marangoni), Scotto, Giraudo, Marin (85’ Barracane), Cena, Galvagno, Yanken, Galasso, Carnovale. A disposizione: Crosta, Bonelli, De Bellis, Sia, Riverditi, Imperato. Allenatore Fabrizio Viassi

ARBITRO: Luca Schifone di Taranto

ASSISTENTI: Mario De Marzo di Bari, Filippo Panebarca di Foggia

NOTE: giornata di sole, temperatura mite, terreno in buone condizioni. Spettatori 300 circa. Ammoniti Carnovale, Pietrelli, Dieye, Marin, Gori. Angoli 6-4 per l’Alba. Recupero 2’ pt, 5’ st.

SANREMO - Quindicesima di ritorno, al Comunale una Sanremese in piena emergenza, reduce dalla sconfitta di Varese, ospita l’Alba in uno scontro diretto da vincere a tutti i costi per evitare di venire risucchiati nelle sabbie mobili della classifica. Oltre agli infortunati Maglione e Gatto, mister Gori non può contare sugli indisponibili Bechini, Biagini e Cesari, con Salto in panchina solo per stare vicino alla squadra. Il tecnico schiera Larotonda in difesa e si affida alla coppia d’attacco Ibe – Vassallo, entrambi supportati da Gagliardi. Prima della gara vengono premiati in campo le leve del Settore Giovanile matuziano protagoniste nei giorni scorsi in alcuni tornei nazionali e internazionali.

La Sanremese parte forte e passa subito in vantaggio dopo appena due minuti: fa tutto Vassallo che sorprende Bergonzi con un tiro a giro dal limite che si insacca sotto la traversa. Mentre l’attaccante viene sommerso dall’abbraccio dei compagni, il Comunale esplode in un ruggito liberatorio. Sanremese – Alba 1-0!

Gli ospiti replicano al 5’ con una punizione di Marin, Bohli para senza problemi. Al 13’ Gagliardi impegna severamente Bergonzi direttamente dalla bandierina, il portiere smanaccia con un grande intervento e salva la sua porta. Al 19’ Pietrelli in area si coordina in acrobazia ma mette sul fondo. Al 24’ tiro di Yanken dal limite, para Bohli.

La Sanremese trova il raddoppio al 29’: sugli sviluppi di una punizione battuta da Gagliardi, dopo una respinta della difesa azzurra, Incorvaia con un gran destro batte l’incolpevole Bergonzi e trova il primo gol davanti ai suoi tifosi. Sanremese – Alba 2-0!

La gara si riapre al 40’: angolo di Galasso, stacco imperioso di Scotto, palla in rete. Si va al riposo con la Sanremese in vantaggio per 2-1.

Nella ripresa l’Alba va subito vicina al pareggio dopo appena un minuto: prima Bohli è provvidenziale con un doppio intervento su Carnovale e Galasso, poi sugli sviluppi del corner Scotto colpisce la traversa, ma la Sanremese protesta per una carica commessa dallo stesso difensore azzurro. Al 49’ lancio delizioso di Gagliardi, sponda di Nenci, tocco vincente di Ibe, ma l’arbitro Schifone di Taranto annulla la marcatura per un sospetto fuorigioco su segnalazione del guardalinee.

Al 62’ punizione dal limite di Galasso, Bohli respinge. Al 64’ Scotto con un gran tiro dal limite colpisce il secondo montante di giornata, mani tra i capelli per il numero 5 dell’Alba. Al 68’ primo cambio nella Sanremese: entra Conti, esce Vassallo. Al 72’ cross di Marin, testa di Marangoni, palla sul fondo. Al 73’ Lordkipanidze chiede il cambio per un colpo subito in precedenza: al suo posto entra Santanocito. Al 76’ punizione di Marin, testa di Giraudo, il nuovo entrato Albisetti per poco non ci arriva, palla sul fondo. All’87’ punizione da lontano di Galasso, Bohli si accartoccia e blocca a terra. Al 90’ punizione di Gagliardi, palla alta sopra la traversa. Al 91’ Giraudo in area cicca la sfera e calcia debolmente verso la porta, Bohli c’è. All’ultimo secondo del match Santanocito ha la palla buona per chiudere la contesa ma il centrocampista non riesce a calciare come dovrebbe.

Finisce 2-1 per la Sanremese che con grande sofferenza porta a casa tre punti fondamentali in ottica salvezza. Domenica prossima i matuziani saranno impegnati in trasferta a Genova sul campo del Ligorna.