SUA ECCELLENZA È L'IMPERIA: I NEROAZZURRI SONO TORNATI IN SERIE D! (foto e video)

SAMMARGHERITESE-IMPERIA 1-3 (14', 58' Scalzi, 73' Szerdi, 89' Mazzolini)

89' accorcia Mazzolini per la Samm

84' Castagna a tu per tu col portiere si divora il poker. Ma conta poco ormai. È iniziato il conto alla rovescia

83' nella Sammargheritese dentro Fontana per Petracca

73' in un momento di fiacca della partita, Szerdi di testa sorprende Barre in uscita e sigla il tris. La festa è sempre più vicina

71' Buttu concede la standing ovation a capitan Beppe Giglio. al suo posto Ravoncoli

70' in campo la partita va avanti, la Samm è meno pericolosa ma continua a fare la sua partita. Entra in campo Guarrella per Ferrari

68' attimi di tensione sugli spalti per qualche parola di troppo, spenti dal coro ancora più forte dei supporters ponentini al grido di "la capolista se ne va"

66' entrano Faedo e Castagna per l'autore della doppietta, Scalzi, e Cassata

66' a mezzora scarsa dalla fine, iniziano i primi cori dei tifosi nerazzurri sulla categoria che stanno per ritrovare

65' Alaia-Padi, Mazzolini-Amandolesi e Mortola-Moladori sono le mosse di Giacobbe

62' nel giro di pochi minuti l'arbitro tira fuori due gialli, per Bacigalupo e Battaglia: comprensibile il momento di frustrazione dei genovesi che potevano agguantare il pari prima del raddoppio imperiese

58' Scalzi! E arriva il gol che scaccia i fantasmi! La Sammargheritese stava premendo, Garibbo trova un filtrante perfetto che pesca Scalzi in posizione regolare pronto a battere Barre per la seconda volta, stavolta senza scartarlo

53' Buttu cambia la corsia di sinistra: fuori Leo e Ventre, dentro Garibbo e Gandolfo

49' percussione Di Ventre che sfonda e si ritrova quasi a depositare la sfera in rete. Ma la difesa arancione spazza via

48' punizione di Battaglia fuori misura

Inizia la ripresa. Se l'Imperia dovesse vincere la partita, sarebbe promossa in Serie D

Finisce dopo un minuto di recupero il primo tempo. Imperia im vantaggio grazie a uno dei tre tiri i porta prodotti, Samm generosa più volte vicina al pari e fermata da un gran Sylla

40' punizione di Casanova, Sylla la toglie dall'incrocio

37' i due numeri 9 all'opera: prima Barre in due tempi su una conclusione di Cassata, poi Sylla sul ribaltamento di fronte dice di no a Petracca deviando col piede in corner

32' occasionissima Sammargheritese con Ferrari che liberato da dei compagni manda a sbattere il suo tiro contro il muro Di Sylla, poi la difesa nerazzurra allontana

25' altro angolo per gli arancioni (oggi in divisa bianca), altro fallo in attacco. Imperia che per il momento gestisce senza troppi affanni ma non si riporta più negli ultimi 20 metri

21' angolo per i padroni di casa ma alla fine l'arbitro fischia Un fallo in attacco

14' al primo Vero affondo l'Imperia passa: lancio di Costantini come al solito col contagiri per Scalzi, che elude l'uscita del portiere avversario e deposita in rete un gol che potrebbe essere pesantissimo

12' buona percussione di Di Lisi ma la retroguardia nerazzurra lo accompagna verso il fondo dove si perde l'azione

5' fase di studio. La posta in palio è alta da entrambe le parte. I genovesi vanno a caccia di punti salvezza



1' inizia il match!

SAMMARGHERITESE: Barre, Bacigalupo, Amandolesi, Battaglia, Mortola, Di Lisi, Ferrari, Casanova, Petracca, Alaia, Traverso. A disp. Raffo, Padi, Sanguineti, Delfino, Moladori, Guarrella, Sacco, Fontana, Mazzolini. All. Giacobbe.

IMPERIA: Sylla, Comiotto, Leo, Szerdi, Scarrone, Guida, Scalzi, Giglio, Cassata, Costantini, Ventre. A disp. Rinaldi, Ravoncoli, Garibbo, Biffi, Gandolfo, Faedo, Morchio, Castagna, Rossi. All. Buttu.

ARBITRO: Donati di Chiavari

ASSISTENTI: Bernardini di Genova e Preci di Savona