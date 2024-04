Amanda Embriaco conquista il posto in Nazionale Paraolimpica di Canoa si qualifica per i Mondiali 2024

Amanda Embriaco conquista il posto in Nazionale Paraolimpica di Canoa nella specialità del K3 MT. 200 in vista dei Campionati del Mondo in programma a Szeged in Ungheria dal 6 all'11 maggio. Ottimo il tempo realizzato di 50"97 di gran lunga inferiore al limite di qualificazione di 53".



Il Mondiale sarà valido anche come regata di qualificazione olimpica. Nel fine settimana milanese Amanda ha vinto anche la regata internazionale di specialità. Monica Albarelli confida che la sua allieva si qualifichi per le ParaOlimpiadi e porti la Canottieri e Sanremo a Parigi 2024. Il Presidente Sergio Tommasini ed il Consiglio Direttivo supportano il sogno della loro atleta da quando reduce da un grave incidente stradale ha trovato nello sport la forza di reagire e costruirsi una nuova vita.