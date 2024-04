In serie A femminile, la capolista G.S. Petanque Ventimiglia affronta domani il Vita Nova Savigliano

Domani pomeriggio con inizio alle ore 14.30, la formazione femminile del G.S. Petanque di Ventimiglia, attualmente prima nel campionato di Serie A , affronterà sui suoi campi di gioco il Vita Nova Savigliano attualmente 2° in classifica a tre punti.



A tre giornate dal termine del torneo l'eventuale vittoria delle ventimigliesi, consentirebbe loro di ipotecare lo scudetto, sfiorato solamente nelle ultime due stagioni. Questa la formazione del G.S. Petanque Ventimiglia che scenderà in campo per questo incontro decisivo: Simona Bagalà,Rosina Greco, Roberta Peirano, Liliana Greco, Elvira Grillo,Floriana Anselmi, Maria Ferraro, Simona Claps. Coach: Michele Zuppardo. Dirigente: Benito Campagna.