Macchina parzialmente distrutta e un’altra parcheggiata con gravi danni. E’ accaduto ieri sera, sul lungomare Nazario Sauro, di fronte al forte di Santa Tecla.

Un giovane, a bordo di un’auto, ne ha perso il controllo per cause ancora in via d’accertamento, finendo violentemente contro un’auto in sosta.

Fortunatamente il conducente non ha riportato ferite mentre sull’incidente stanno indagando gli agenti della Polizia Municipale.