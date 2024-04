Sanremo: il Festival del Rugby raddoppia per la sua 9ª edizione

Il Festival del Rugby arriva alla sua 9ª edizione e raddoppia.

Nel fine settimana del 6 e 7 aprile saranno protagonisti sul campo di Pian di Poma gli Under 14, mentre il 20 e il 21 sarà il momento di Under 8, 10 e 12 con la prima storica partecipazione dei londinesi Old Grammarians della academy dei Saracens.

Il primo appuntamento è per questo fine settimana. Sabato 6 il Welcome Party all’insegna della musica con i live di Dead Pony Club, Datakill e Talamo a partire dalle 18.30 nella club house. Un’occasione per stare insieme, ascoltare musica e prepararsi alle gare del giorno successivo. I club sfileranno in campo e si daranno il benvenuto con il tradizionale scambio di saluti.



La domenica spazio al rugby giocato. Sul prato verde di Pian di Poma incroceranno i tacchetti Cus Torino, Collegno, Parabiago, Old Grammarians e Province dell’Ovest oltre ai padroni di casa del Sanremo Rugby. Le gare sono in programma dalle 10 alle 12.30. Dopo la pausa pranzo inizierà la fase 2: le squadre si mischieranno, i giocatori indosseranno le maglie delle squadre denominate ‘Amicizia’, ‘Sportività’, ‘Umiltà’ e ‘Rispetto’ per un altro mini torneo all’insegna della condivisione, spogliandosi dei colori dei rispettivi team giocando con il solo intento di divertirsi insieme. Alle 14.30, infine, la premiazione.

Come da tradizione il Festival del Rugby non è solo sport, ma rappresenta anche un volano turistico per la Città dei Fiori. Per il primo fine settimana, infatti, sono previste centinaia di presenze nelle strutture alberghiere sanremesi con soggiorni che si sono estesi sino a cinque giorni di permanenza. Per il weekend del 20 e 21, invece, i pernottamenti vedono coinvolte strutture in tutta la provincia di Imperia.