Pallavolo, nel campionato nazionale maschile di serie b, Grafiche Amadeo di nuovo in trasferta

Riparte con la sfida esterna contro il Mercatò Alba il campionato del Grafiche Amadeo. Reduce, prima della sosta di Pasqua, dalla sconfitta per 3 a 0 rimediata in Lombardia ad opera del Saronno, la compagine sanremese proverà a giocarsi, alle ore 21, al palasport di corso Langhe, una delle ultime opportunità che il calendario del torneo nazionale maschile di serie B di volley le offre per chiudere dignitosamente la stagione.

«Il Mercatò Alba è una squadra composta da giocatori esperti. Sarà dura -commenta l’allenatore del team matuziano, Cesare Chiozzone – ma noi abbiamo il compito di provarci trasferendo in campo quelle energie che abbiamo assunto in settimana nel corso dei nostri allenamenti. Dovremo giocare sereni, senza ansie, evitando di farci prendere dallo sconforto qualora le cose dovessero volgere al peggio. I ragazzi sono tranquilli, sanno bene cosa li aspetta. Noi dobbiamo lottare e migliorare sotto una serie aspetti. Sarà importante dare maggiore continuità al gioco, tenere sempre alta la concentrazione, giocare con maggiore sicurezza ed essere maggiormente consapevoli delle nostre possibilità. Impegni che vanno di pari passo con la crescita dei nostri giovani e col rafforzamento della qualità del nostro gioco.

In questa categoria bisogna sempre tenere conto della capacità delle squadre avversarie che dispongono di bagaglio d’esperienza molto più importante del nostro. L’obiettivo da qui alla fine della stagione rimane comunque uno solo: programmare per il futuro»

Le altre gare della 21esima giornata: PVLCerealterra Ciriè – Zephir Mulattieri SP; Sant’Anna TomCar TO – Yaka Volley Malnate VA; Trading Log SP – Alto Canavese TO; Rossella ETS Caronno – Ilario Ormezzano BI; R&S Mozzate – Saronno; Riposa: Volley Parrella TO.

Classifica: Sant’Anna TomCar TO* e Alto Canavese TO 44, Rossella ETS Caronno* e Yaka Volley Malnate VA 43, PVL Cerealterra Cirié 38, Volley Parrella TO e Trading Log SP* 30, Saronno* 22, Mercatò Alba* 21, Ilario Ormezzano BI* 19, R&S Mozzate* 12, Zephir Mulattieri SP 9, Grafiche Amadeo 5. *=Una partita in meno.