Pallamano, tornano in campo le formazioni dell'Abc Bordighera (Foto)

Tornano in campo, nel fine settimana, le formazioni dell'Abc Bordighera.

I primi saranno i ragazzi dell'under 13, guidati da Stefania Conte, che domani, alle 15 presso la palestra Conrieri, affronteranno, in una sfida al vertice, i pari età dell'A.S. Monaco. In palio vi è la testa della classifica. "Una partita difficile contro un avversario di prestigio" - dicono i dirigenti - "La formazione sponsorizzata da ERA Foods e Romolo Amarea è in continua crescita e l'inserimento di nuovi atleti ci darà un po' più di spazio per le rotazioni. Si cercherà di portare a casa un ulteriore successo per proseguire con la serie positiva che ci vede ancora imbattuti ma l'obiettivo principale rimane sempre quello di far giocare e divertire i ragazzi".

Domenica alle 11 al palasport E. Biancheri di via Diaz a Bordighera, invece, toccherà alla formazione targata Termo idraulica F.Becagli, impegnata nel campionato under 17 contro l'esperta formazione del Molteno (LC). "L'incontro sarà difficilissimo visto il valore degli avversari e le assenze di alcuni nostri atleti" - commentano i dirigenti - "Comunque siamo sicuri che i ragazzi daranno il meglio e nello sport non c'è mai niente di scontato. Naturalmente ringraziamo, come sempre, tutti i nostri sponsor che ci sostengono e supportano in ogni occasione".

Gli sponsor dell'Abc Bordighera sono: Era Foods, Riello, Ir Service, Fusetti Giardini, Idrotecnica F. Becagli, Romolo Amarea, Garden Nature Lab, AlProfilo, Acconciature Raffaella, Fasol e Osteria Beciagrill.