Calcio a 5 femminile, promozione in serie B per le ragazze della Polisportiva Vallecrosia Academy (Foto)

Promozione in serie B per la squadra femminile della Polisportiva Vallecrosia Academy. Le ragazze allenate da mister Ivan Busacca, mercoledì sera, hanno affrontato e battuto lo Spezia Calcio Femminile in una partita valida per la sesta giornata del campionato di serie C di calcio a 5 femminile.

Alla fine, l'incontro si è concluso con una netta vittoria di 7-3 per le ragazze del Vallecrosia Academy grazie ai quattro gol di Cerato, alla doppietta di Visalli e alla rete di Tedesco. "Con questo successo, le ragazze ottengono la promozione in serie B!!!!" - fa sapere soddisfatta la Polisportiva Vallecrosia Academy.

"La società è molto fiera del risultato ottenuto e del brillante percorso di tutta la stagione" - dice il presidente Vincenzo Todaro facendo i complimenti a tutte le atlete, al mister Busacca e alle persone che hanno seguito con dedizione le ragazze.

“Anche contro lo Spezia le ragazze sono state bravissime, abbiamo giocato molto bene meritandoci questa vittoria che ci porta di conseguenza alla promozione in serie B rendendoci tutti orgogliosi di quanto fatto" - commenta il mister Ivan Busacca - "Sono felicissimo per la società e per le ragazze per il raggiungimento di questo traguardo. Personalmente sono molto fiero di quello che abbiamo conquistato. Con molti sacrifici, in sole due stagioni, questo gruppo ponentino ha ottenuto la promozione in serie C del campionato a 11 e la promozione in serie B del campionato a 5. Ringrazio la società per il sostegno continuo, il mio staff, composto dalla team manager Elena Roccato e dal nostro dirigente Marco Barbonaglia, sempre presenti, e il nostro sponsor TieraN che ci ha sostenuto in tutto il percorso di questa stagione“.