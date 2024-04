Sanremo, i Giovani Democratici partecipano al Sanremo Pride: "Abbiamo sete di diritti e vogliamo farci sentire"

"Come Giovani Democratici della Provincia di Imperia aderiamo con entusiasmo al Sanremo Pride. Il nostro impegno per i diritti civili è noto e, anche quest’anno, non possiamo esimerci dal contribuire a colorare le strade della città di Sanremo, che porta sulle sue spalle la grande responsabilità e onore di essere stata il luogo del primo Pride italiano del 5 aprile 1972". Così in una nota i vertici del partito imperiese.

"Domani, il corteo sarà un corteo di festa e di lotta. Abbiamo sete di diritti e vogliamo farci sentire. L’Italia è in fondo a una nuova classifica elaborata dall’associazione Ilga-Europe: nella mappa arcobaleno, che misura il rispetto per i diritti delle persone LGBTQIA+, persino l’Ungheria di Orban ha un punteggio migliore. Non c’è da stupirsi. Il governo Meloni ha deciso di attaccare le famiglie omogenitoriali. Lo fa, violando le libertà personali, facendo entrare il controllo dello Stato all’interno della sfera privata delle famiglie. Cara Giorgia Meloni, l’amore non si può normare e non si può giocare con i diritti delle persone. Vogliamo il nostro spazio in questa società, e lo grideremo a gran voce, non con le armi, ma con l’amore. Perché Sanremo si ama!"