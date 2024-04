Elezioni Sanremo: 800mila euro per gli asfalti, Verrando "Ce ne accorgiamo solo adesso?"

“Scopriamo che il Comune stanzia soltanto ora 800mila euro per riparare buche e rifare asfalti. Strana coincidenza che ciò accada solo a due mesi dalle elezioni, con i cittadini che hanno invece sopportato disagi per cinque anni”.

L’intervento è di Davide Verrando, candidato di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni amministrative di Sanremo. “Inoltre - aggiunge Verrando - molte strade rimarranno comunque escluse dagli interventi, mentre assistiamo a situazioni pericolose su vie fondamentali come via Padre Semeria e corso Inglesi. E’ inconcepibile oltre che frustante vedere lavori di asfaltatura appena eseguiti essere interessati da nuovi interventi, a meno che non siano somme urgenze. Tutto ciò comporta, oltre a una spesa aggiuntiva per riparare il danno, un nuovo disagio per i cittadini che si ritrovano ad avere sempre strade danneggiate”.

“Come sta accadendo in Strada Solaro - termina Verrando - dopo mesi e mesi di attesa i cittadini avevano finalmente visto un intervento parziale di ripristino dell'asfalto, ma poco tempo dopo, in più punti, l'asfalto è oggetto di nuovi interventi. E’ fondamentale che la prossima amministrazione comunale preveda una pianificazione accurata per coordinare gli interventi stradali al fine anche di evitare situazioni del genere”.