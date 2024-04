Un altro appuntamento di Spuma&Sardenaira è in arrivo.

Domani alle 18, al Bar Ristorante Monte Calvo di Poggio, il candidato sindaco del centrodestra Gianni Rolando sostenuto da partiti e liste civiche come Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc-Democrazia Cristiana di Rotondi, Sanremo Domani e Andiamo!,incontrerà la cittadinanza per condividere le idee per la Sanremo di domani ma soprattutto per ascoltare i suggerimenti per migliorare le condizioni dei quartieri.