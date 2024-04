Fino al 7 aprile la città di Bordighera al Salone turistico ID-Weeken di Nizza

Da oggi al 7 aprile Bordighera partecipa al Salone turistico ID-Weekend, presso i Giardini Albert 1er di Place Massena, a Nizza: un’importante occasione per promuovere tutte le esperienze che è possibile vivere nella città delle palme in ogni stagione e la bellezza del suo territorio. L’evento, che è aperto gratuitamente al grande pubblico ma prevede anche incontri BtoB, conta la presenza di più di 80 stand in 3.000 mq di esposizione; attese 15.000 persone in 3 giorni. Il desk Città di Bordighera si trova nel padiglione 'Visitez l’Italie', interamente dedicato alle destinazioni italiane su iniziativa della Camera di Commercio Italiana di Nizza; per incontrare i visitatori e offrire materiale informativo si alternano presso la postazione l’Amministrazione, l’Ufficio Turismo e il personale dello IAT.



“Questa preziosa opportunità nasce nell’ambito del progetto '10 Comuni' a cura della Camera di Commercio Italiana di Nizza, Sophia Antipolis e della Costa Azzurra, a cui va il nostro ringraziamento per la continua attività di promozione turistica, economica e culturale che svolge nel vicino territorio francese.” ha commentato il Sindaco Vittorio Ingenito. “Non posso che confermare quanto detto in occasione dell’adesione: questa sinergia è davvero uno straordinario valore aggiunto per la crescita di Bordighera presso un pubblico che, in considerazione della prossimità geografica, è per noi cruciale”. ​