Badalucco, il sindaco Orengo assicura la prossima riapertura del distributore di carburanti in paese

Il Sindaco di Badalucco Matteo Orengo e l’amministratore della Centro Petroli Impianti Massimo Calvi assicurano la prossima riapertura del distributore di carburanti in paese. Il distributore era stato temporaneamente chiuso ad inizio anno per potere adeguare lo stesso alla raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia, intervento resosi necessario per poterne convocare ai sensi della Legge regionale n°1 2007 la Commissione di Collaudo per la riattivazione impianto.

L’ Amministrazione Comunale e Centro Petroli consci dell’ importanza, sia sotto il profilo economico che sociale, che tale servizio rappresenta per il paese e per l’ intera vallata hanno trovato un accordo per dotare la stazione di servizio dei significativi interventi di adeguamento alle normative vigenti.

L’impianto infatti oltre, agli interventi necessari ad ottenere l’ Autorizzazione Unica Ambientale afferente alla gestione delle acque di prima pioggia e di dilavamento del piazzale, subirà una profonda ristrutturazione totale con la sostituzione di tutte le attrezzature e la vetrificazione delle cisterne carburanti.

La stazione di servizio sarà dotata di un accettatore esterno che consentirà di rifornirsi in autonomia pagando con bancomat, carte di credito e carte petrolifere, manterrà la livrea Italiana Petroli e continuerà ad erogare benzina e gasolio Optimo, carburanti premium che consentono migliori prestazioni a minor impatto ambientale, inoltre sarà gestito direttamente da Centro Petroli Impianti in modo tale da potere assicurare, anche nell’ entroterra, prezzi in linea a quelli praticati sulla fascia costiera.