Ospedaletti: dopo la giornata dedicata allo spot Sinner 'premia' i giovani che lo hanno atteso (Video)

Alla fine di una giornata di riprese il campione ha accontentato i suoi fan. Jannik Sinner, conosciuto non solo per le sue qualità sul campo ma anche per quelle fuori, dopo i ‘segreti’ sulle riprese di uno spot creati esclusivamente dalla produzione, ha regalato un momento di gioia ai tanti appassionati della racchetta che frequentano il ‘Tennis Club Ospedaletti’.

Già nel primo pomeriggio di ieri, quando si era diffusa la notizia della sua presenza, in molti si sono avvicinati ai campi della città delle rose anche solo per vederlo un istante. Lo hanno chiamato diverse volte ma lui era impegnato e non poteva nemmeno fare un cenno.

Come già anticipato ieri la produzione dello spot per un noto marchio internazionale aveva letteralmente blindato l’intera zona, tentando di chiudere ogni luogo da dove era possibile vedere i momenti della registrazione e, soprattutto, quanto veniva pubblicizzato nello spot.

Ma la testardaggine dei molti ragazzi presenti li ha premiati. Era già buio, infatti, quando Jannik è uscito dallo spogliatoio del tennis club ed è stato accolto da una vera e propria ovazione dei ragazzini. Autografi e selfie per tutti, prima di rientrare a Montecarlo dove, da oggi, lo attendono i primi allenamenti sulla terra rossa per preparare l’Atp 1000 del Principato e i prossimi impegni su un terreno che lui non predilige, ma che lo vedrà protagonista anche a Roma e Parigi.