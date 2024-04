Nel campionato francese U13, successo per la Pallamano Ventimiglia contro il Contes 13 a 25

Nell’abito del campionato Francese, nella categoria Under 13, si è svolto ieri l’incontro tra la squadra di Contes e la ASD PALLAMANO VENTIMIGLIA.

La partita si è concluso con il risultato di 13 a 25 per Ventimiglia.

«Questo risultato è emblematico degli enormi progressi cui stiamo assistendo con questa squadra - dichiara la Presidente Paola Nanni -. Inutile nascondere la mia soddisfazione per il lavoro svolto dai nostri giovani allenatori, in particolare Andrea Sismondini e Giampaolo Galatà, con l’aiuto di Andrea Agnese quando libero da impegni lavorativi.

Il risultato è una compagine affiatata e tecnicamente in evoluzione grazie all’impegno e alla passione dei giocatori e della giocatrice. Senza nulla togliere ai maschietti, vorrei spendere qualche parola in più per Nicole Nilo, new entry nella squadra. Durante la sua prima partita ufficiale, tolto un pizzico di sana emozione e una manciata di timidezza, ha saputo affrontare al meglio questo impegno. Potete immaginare la mia gioia, sognando da anni di poter avere una squadra di pallamano femminile… spero che questo sia solo il primo passo».