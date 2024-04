Il Pd bacchetta Rolando sull'acqua pubblica: "Ti sostengono i partiti che hanno appoggiato Scajola, promotore della privatizzazione"

"Scopriamo oggi che Gianni Rolando si dichiara a favore dell'acqua pubblica. Peccato che in tutti questi anni, quando il Partito Democratico promuoveva questa causa giusta, Gianni Rolando non abbia mai preso una posizione al riguardo". Così in una nota i vertici del Pd Provinciale Cristian Quesada, Gianni Salesi e Francesca Antonelli

"Egli è sostenuto da una coalizione che, proseguono, negli stessi anni, ha completamente appoggiato le scelte di Claudio Scajola, il principale promotore della privatizzazione dell'acqua. Caro Gianni Rolando, emergere a favore dell'acqua pubblica a soli 70 giorni dalle elezioni non può che sembrare una mossa elettorale per confondere gli elettori. Ogni volta che parli, ribadisci di essere il vero centro-destra. Non sta a noi dire se sei l'originale o una copia, ma possiamo dichiarare senza poter essere smentiti che sei sostenuto da Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega, che negli anni hanno appoggiato completamente le scelte del presidente della provincia e commissario dell'ato idrico provinciale, Claudio Scajola. Appena tre mesi fa, i partiti che ti sostengono hanno rinnovato la fiducia all'attuale presidente Scajola. Se davvero foste a favore dell'acqua pubblica, perché avete sostenuto la scelta di Scajola di privatizzare Riveracqua? Le battaglie vere si portano avanti a viso aperto, come abbiamo fatto noi negli anni, decidendo contro tutti di rispettare l'esito del referendum del 2011 in cui abbiamo creduto fortemente. Capiamo che devi rincorrere Maurizio Zoccarato che già nel 2011 era favorevole e glielo riconosciamo quando dice di sostenere questa battaglia, gli elettori non hanno la memoria così breve, e a soli due mesi dalle elezioni non credono che questa tua presa di posizione, così discordante - conclude il Pd- Irispetto alle scelte fatte in passato, sia altro che una mossa propagandistica per guadagnare consenso."