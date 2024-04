Sanremo: sold out per lo spettacolo ‘Magnifica Presenza’ di Ferzan Ozpetek al Casinò

Applausi a scena aperta, attori richiamati dal pubblico a sipario chiuso per un ultimo meritato saluto, ‘Magnifica Presenza’ lo spettacolo di Ferzan Ozpetek ha ricevuto il tributo dal pubblico del teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo.

La stagione del Casinò che si avvia all’ultimo appuntamento il 25 aprile con ‘Que Sarà’ con Paolo Triestino, Edy Angelillo, Emanuele Barresi, ha registrato il gradimento degli spettatori, che con la loro assidua presenza ne hanno decretato il successo.

“Ieri sera Serra Yilma, Tosca D’Aquino, Federico Cesari, con Toni Fornari, Luciano Scarpa, Tina Agrippino, Sara Bosi, Fabio Zarrella hanno offerto interpretazioni intense, ma anche piacevoli, instaurando un rapporto empatico con il pubblico partecipe. Una serata di grande teatro in linea con la tradizione culturale del Casinò con una grande presenza di giovani e giovanissimi. Sono state vincenti le scelte artistiche e quella di contenere il costo dei biglietti e degli abbonamenti con formule vantaggiose anche per gli studenti e gli insegnanti per permettere la più ampia partecipazione e diffondere la cultura in generale e del teatro in particolare”, ha commentato uscendo il consigliere del Cda del Casinò dott. Eugenio Nocita.

Prossimo appuntamento

Giovedì 25 aprile 2024 ore 21.00

Que serà con Paolo Triestino, Edy Angelillo, Emanuele Barresi.

Biglietti

Platea Primo settore € 25,00

Platea secondo € 20.00

Galleria € 15.00

Gruppo di 10 studenti con insegnante costo del biglietto in galleria € 5. ( superiori a 10 € 4).

Note. Persone diversamente abili con accompagnatore: ogni due biglietti uno gratuito. Associazioni con elenco dei soci presentato dal Presidente € 5 di sconto su abbonamenti . Compagnie teatrali con elenco portato dal rappresentante € 5 di sconto su abbonamenti

Biglietteria

Servizio di Biglietteria presso botteghino del Teatro nei giorni: - martedì giovedì, venerdì sabato, dalle ore 16.00 alle ore 20.00 - nei giorni degli spettacoli previsti in stagione, dalle h 16.00 alle 21.00.

Servizio di prevendita Compagnia Teatro Dell’albero Biglietteria presso Porta Teatro Casinò di Sanremo tel 0184 595273 ( negli orari indicati) - prenotazione libera cell. 347 7302028 e cell 333 7679409 WhatsApp. Emal info@ilteatrodellalbero.it