Sanremo: corso di basket facilitato per diversamente abili, riparte l'iniziativa 'Tiri Liberi 2024'

Riparte l’iniziativa ‘Tiri Liberi 2024’, corso di basket facilitato per persone con disabilità progetto frutto della collaborazione tra Anffas Sanremo e Olimpia Basket, che ha visto 12 partecipanti nell’edizione del 2023, con la vittoriosa partecipazione della squadra di Sanremo a Special Olympics 2023 (La Spezia) in cui ha vinto il suo girone di partite.

‘Tiri Liberi’ è un progetto di accesso allo Sport attraverso l’intervento di Istruttori e Educatori formati, indirizzato a giovani adolescenti con difficoltà psico-motorie, perchè possano praticare il Basket e l’esercizio fisico in modo confortevole, divertente e adeguato alle loro possibilità. Si apre quindi la campagna iscrizioni 2024 che vedrà nuovamente impegnati gli Istruttori Stefano Zunino e Ezio Arduino di Olimpia Basket, con la supervisione educativa di Anffas Sanremo.

Il corso si svolgerà per l’intera annualità (salvo interruzioni estive e festive), una volta a settimana, al Venerdì, dalle 15 alle 16, presso l’Arena dei Fiori (Impianto Sportivo del Mercato dei Fiori di via Frantoi e Canai, 34, in Valle Armea), a partire da venerdì prossimo. Il Costo dell’attività riservata agli associati è previsto per 55 euro al mese previa quota associativa e assicurativa.

Gli interessati possono contattare il Coordinatore di Anffas Fulvio Morone all’email: info@sanremo-anffas.org o al numero 0184 513449.