Un uomo, un venditore ambulante, è stato aggredito questa sera in via Firenze a Ventimiglia, poco dopo le 19. L’uomo è stato colpito a calci e pugni per motivi ancora da accertare ed è stato portato in ospedale, in codice giallo di media gravità.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Verde Intemelia e gli agenti del Commissariato della città di confine che stanno svolgendo le indagini del caso.