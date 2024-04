Ciclismo: Joann Rolando neo campione regionale ligure di bici su strada nella categoria Juniores

Joann Rolando ha vinto ieri a La Spezia la maglia da Campione Regionale della Liguria nella bici su strada per la categoria Juniores.



Il giovane armese è cresciuto nelle Piccole Canaglie, vivaio della Nuova Ciclistica Arma, guidate dal papà Alessandro e fin da subito ha mostrato una grande passione, nonchè un grande talento, per la bici. Joann è un esempio per tutti i bambini e i ragazzi della squadra.



Oggi corre nel Team Cesaro Franco Ballerini ed ha già ottenuto grandi risultati: P5 nel Gran Premio di apertura che si è svolto nella giornata di ieri a La Spezia e un ottimo secondo posto a Castelnuovo Magra al Circuito della Madonnina.



Una stagione cominciata con ottime premesse e che promette benissimo per Rolando, detto anche Il Bretone dai suoi tifosi.