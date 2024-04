Arma di Taggia, open day dedicato al Nordic Walking (Foto)

Open day dedicato al Nordic Walking. Si terrà il 6 aprile ad Arma di Taggia.

"La giornata si svolgerà in due turni per dare la possibilità a chi è interessato di partecipare nell'orario che preferisce: mattina alle 10 per massimo 6 persone e al pomeriggio alle 15 per massimo 6 persone" - dicono gli organizzatori - "La prenotazione è obbligatoria entro le 18 di venerdì 5 aprile".

"Per qualsiasi tipo di informazione e indicazione inerente all'evento si può chiamare Dario al 338-8299293 o Laura al 335-5291756" - sottolineano.