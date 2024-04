Sanremo: frana tra Pian della Castagna e Borello, la strada rimarrà totalmente chiusa per almeno 20 giorni

Rimarrà chiusa ancora per parecchio tempo strada Senatore Ernesto Marsaglia, tra Pian della Castagna e Borello a Sanremo, a seguito della frana con la caduta di alcuni massi, avvenuta la settimana scorsa.

La strada è stata chiusa al traffico con una ordinanza specifica e, questa mattina, si è svolto un sopralluogo degli uffici comunali, insieme all’ingegnere incaricato e alla ditta che ha svolto i primi lavori. La decisione presa è quella di installare le reti di protezione a monte, in modo da evitare problemi per il transito futuro.

Il lavoro, però, non sarà velocissimo e, quindi, proprio per questo dal Comune hanno confermato la chiusura della strada. La riapertura avverrà per fasi ed è necessario, oltre alla procedura di ‘disgaggiamento’ (per eliminare le parti di roccia non stabili) per la quale ci vorrà una settimana. Nel frattempo verranno ordinate delle reti particolare per la messa in sicurezza del versante. A quel punto sarà necessario eseguire delle perforazioni nella roccia, per inserire delle ‘chiodature’ e mettere le reti.

Tra circa 20 giorni si potrà aprire la strada, con una 'finestra' al mattino e una la sera a senso unico alternato regolato da semaforo, per consentire il passaggio dei residenti di Borello, Bevino e San Romolo. Oggi, infatti, sono costretti a utilizzare strade alternative come la Coldirodi-San Romolo, la strada da Perinaldo oppure da Ceriana. Un disagio non da poco per chi vive nell’entroterra matuziano, dettato però dalle condizioni di sicurezza che devono essere garantire al transito dei mezzi.

Successivamente, completata la ‘chiodatura’, tra circa 30/40 giorni sarà possibile aprire la strada dalle 17, nel pomeriggio, alle 9 del mattino e consentire il transito. In quel lasso di tempo, infatti, non si svolgeranno le perforazioni. Nei prossimi giorni dal Comune verrà completato il crono programma con la data dell’apertura della strada.

I lavori di sistemazione della parete sovrastante la zona della frana inizieranno subito e dovranno evitare che, eventuali smottamenti futuri possano finire su auto e moto in transito. Una situazione, quella di strada Senatore Marsaglia che è purtroppo comune negli ultimi tempi, quando le precipitazioni sono particolarmente intense.