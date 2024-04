Aperitivo di Alessandro Mager con i giovani della coalizione civica per Sanremo. grandissimo successo

Grandissimo successo dell’aperitivo con i giovani della coalizione civica per Sanremo (Alessandro Mager Sindaco), che si è svolto ieri pomeriggio da ‘Soul’ in corso Mombello.

Nonostante la pioggia e le avverse previsioni meteo, circa 200 i giovani presenti, invitati dai candidati di Idea per Sanremo, Forum, Anima e Sanremo al Centro, per parlare insieme del futuro di Sanremo, delle scelte programmatiche e delle cose più urgenti da realizzare.

“Ho ascoltato tantissimi giovani – dice Alessandro Mager - che hanno un entusiasmo e una progettualità incredibili. Sono venute fuori molte idee interessanti, alcune delle quali proveremo ad approfondire già in campagna elettorale studiandole e inserendole nel nostro programma. Penso ad esempio alla creazione di aule studio e spazi di coworking, e a interventi a supporto delle giovani coppie e dei giovani imprenditori. Di altre idee, più ambiziose, terrò invece conto per il futuro di Sanremo. Considerata la straordinaria risposta, verrà presto calendarizzato un nuovo incontro, a cui non vedo l’ora di partecipare”.