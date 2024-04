Pallavolo: buoni risultati per i ragazzi del volley Under 17 Unione Maschile Sanremo al torneo Pasqua sotto Rete

Soddisfazione per i ragazzi del volley Under 17 Unione Maschile Sanremo al torneo Pasqua sotto Rete organizzato dalla società Parella di Torino nei giorni 28 e 29 marzo 2024

"Sette le categorie in gara, tre maschili e quattro femminili, con quasi 1200 atleti provenienti da 56 società sportive e quasi 100 squadre iscritte. Oltre 250 tecnici e dirigenti, e circa 100 arbitri refertisti e addetti al campo, sparsi in 15 impianti e 22 campi da gioco. I ragazzi guidati dal coach Alberto Ausenda si sono piazzati al 7 posto battendo in finale il Volley Montanaro di Torino, dopo aver dato un'ottima prestazione nella fase a gironi classificandosi al secondo posto.

Una bellissima esperienza per i ragazzi del gruppo Sanremese capitanati da Moretti Tommaso dove hanno dato l'opportunità di esprimersi anche al fuori quota, anno 2006, Van Kleef Nicholas. Un ringraziamento particolare agli sponsor Zetasoft Informatica e Bar Gelateria da Aldo Riva Ligure per aver contribuito alla partecipazione dei nostri ragazzi a questo bellissimo torneo".