Calcio a 5 femminile, pareggio casalingo per le ragazze della Polisportiva Vallecrosia Academy (Foto)

Un pareggio per la squadra femminile della Polisportiva Vallecrosia Academy. Le ragazze allenate da mister Ivan Busacca mercoledì sera sul campo in sintetico dello 'Zaccari' a Camporosso hanno affrontato Città Giardino Marassi, in una partita valida per la quinta giornata del campionato di serie C di calcio a 5 femminile, con grinta e determinazione.

Alla fine, l'incontro si è concluso con il risultato finale di 4-4 grazie ai gol di Mariotti e di Cerato e alla doppietta di Valentini. "Si preannunciava una partita complicata contro le teste di serie del girone, che hanno sempre vinto tutte le competizioni finora sostenute, con tante reti all’attivo ma le ragazze sono scese in campo con determinazione e caparbietà" - fa sapere la Polisportiva Vallecrosia Academy - "Il primo tempo è stato dominato dalle padrone di casa, che hanno esibito un’ottima tecnica, brillando per velocità e grinta. Ottima prestazione generale di tutte le atlete, che si stanno pian piano modellando per una tipologia di calcio lontano dal loro essere, formate per il calcio a 11, stanno mostrando abilità e spirito di adattamento al calcio a 5, frutto del duro lavoro e dell’umiltà che tutte le ragazze impiegano e del mister che le segue con passione e competenza".

"La società è molto orgogliosa e fa i complimenti a queste splendide ragazze, che ci fanno emozionare ogni volta che scendono in campo"- sottolinea il Vallecrosia Academy - "Complimenti anche al mister Busacca per l’eccellente lavoro svolto e ai dirigenti Roccato e Barbonaglia che con sacrificio e passione le accompagnano sempre".

“Il pareggio finale ci lascia sicuramente un po’ di rammarico" - commenta il mister Ivan Busacca molto soddisfatto dell’operato delle sue ragazze - "È stata una bella partita, equilibrata e corretta, nei due tempi di gioco abbiamo sviluppato diverse occasioni da goal colpendo più volte i pali senza fortuna. Abbiamo comunque mantenuto il vantaggio fino in fondo contro una squadra preparata e con esperienza, peccato per l’ultimo minuto di gara dove non abbiamo gestito bene il possesso della palla e ci siamo fatti aggredire subendo goal quando mancavano 15 secondi alla fine. Faccio comunque i complimenti a tutte le nostre ragazze”.